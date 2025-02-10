ノルウェーＣＰＩは前年比＋２．３％と予想上回る、ややクローネ買いに＝ロンドン為替 １月ノルウェー消費者物価指数は前年比＋２．３％と前回および市場予想の＋２．２％を上回った。前月比も＋０．２％と市場予想＋０．１％を上回り、前回の－０．１％からプラスに転じた。ノルウェークローネ買いの反応がみられ、ユーロ・クローネは本日の安値を11.5945近辺に広げた。た