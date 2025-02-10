山東省棗荘市にある台児荘古城の夜景。（資料写真、棗荘＝新華社配信／高啓民）【新華社済南2月10日】中国送電大手、国家電網傘下の国網山東省電力はこのほど、2025年春節（旧正月）連休（1月28日〜2月4日）期間の管内の電力消費量が24年春節連休（2月10〜17日）比14.3％増の119億3300万キロワット時だったと発表した。電力消費は連休中の経済の活況ぶりを反映している。消費と関わる各業界のうち、卸売・小売業の電力消費量