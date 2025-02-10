横浜市青葉区の住宅で昨年10月、住人の後藤寛治さん＝当時（75）＝が殺害され現金が奪われた事件で、実行役とみられる男3人が、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で「グラードン」などと名乗る複数のアカウント名から指示を受けていたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。神奈川県警は、3人が交流サイト（SNS）で闇バイトに応募しており、指示役など他に関与した人物がいるとみて調べる。捜査関係者によると、実行役