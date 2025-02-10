クリーム色と青色の車体で、「青胴（あおどう）車」と呼ばれた阪神電鉄の「5001形」が10日、運行を終えた。大阪梅田駅では、多くのファンが引退を惜しんだ。最終運行日を迎え、大阪梅田駅に停車する阪神電鉄の青胴車「5001形」=2025年2月10日午前11時16分、大阪市北区、筋野健太撮影同社の駅間は平均距離が約1キロと短く、普通列車にも優れた加減速が求められる。5001形はその性能から、「ジェット・カー」と呼ばれた。初代5