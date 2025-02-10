医療費の患者負担に月ごとの限度を設けた「高額療養費制度」の見直しをめぐり、がんや難病の患者団体が10日、厚生労働省幹部と面会した。同省側から改革案を部分修正する意向が伝えられたが、団体側はあらためて全面修正を求めた。週内にも福岡資麿厚労相が直接面会する予定。【図】高額療養費制度の上限額引き上げのイメージ面会したのは、全国がん患者団体連合会（全がん連）や日本難病・疾病団体協議会（JPA）。厚労省側は