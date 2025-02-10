アマテイ [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.4％増の1億8000万円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億円→2億2000万円(前期は1億7800万円)に10.0％上方修正し、増益率が12.4％増→23.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想