デジタルアーツがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を９万株（発行済み株数の０．６６％）、または５億円としており、取得期間は２月１２日から５月１２日まで。資本効率の向上を図るとともに、株主還元を目的としているという。 出所：MINKABU PRESS