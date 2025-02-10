ＴａｌｅｎｔＸが３月１８日付で東証グロース市場に新規上場する。上場に際し５万株の公募と１６５万５１００株の売り出し、上限２５万５７００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は３月７日。主幹事はみずほ証券。同社はクラウドベースの人材獲得ソフトウェア・プラットフォーム「ＭｙＳｅｒｉｅｓ」の開発・提供などを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS