神村学園高出身プロ1年目のガンバ大阪FW名和田我空が10日、東京都内で「2025 Jリーグ開幕イベント」に出席した。Jリーグデビューを控える高卒新人が、J1クラブを代表してイベントに登壇するのは異例の抜擢。終了後、大勢の報道陣に囲まれながら取材に応じた18歳は「光栄なことだと思う。これをきっかけにいろんな選手と交流もできたし、いい機会を与えてもらった」と前向きに語った。神村学園高で1年時から頭角を表し、2023年