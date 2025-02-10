旭情報サービス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比15.9％増の12.1億円に伸び、通期計画の15.6億円に対する進捗率は78.0％に達し、5年平均の71.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比14.9％減の3.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ