☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【2月】 10日(月)95.31 ６日(木)99.41／235円高・3万9000円台回復 ５日(水) 100.41 ４日(火)99.61 ３日(月)98.56／1052円安・3万9000円割れ 【1月】 31日(金) 109.52 30日(木) 109.07／99円高・3万9500円台回復 29日(水) 105.58／397円高 28日(火) 102.84／548円安・3万9500円割れ 27日(月)97.44／366