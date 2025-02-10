新家工業 [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.1％減の17.4億円に減り、通期計画の24億円に対する進捗率は72.8％となり、5年平均の72.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.1％増の6.5億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月