８日に放送されたフジテレビ「週刊フジテレビ批評」では、専門家による冬ドラマの批評・放談会が行われ、４人の専門家が同じドラマを１位に挙げ、司会の渡辺和洋アナを驚かせた。他局のドラマも含め、この冬に始まった冬ドラマについて、コラムニストの吉田潮氏、芸人でドラマ考察ＹｏｕＴｕｂｅｒの大島育宙らがベスト３を挙げ議論。その中で４人が同じドラマを１位に挙げた。それがＴＢＳ日曜劇場「御上先生」だった。吉田