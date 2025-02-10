【ソウル聯合ニュース】韓国陸軍は１０日、在韓米軍と今年初めての韓米合同実弾射撃訓練を北部・京畿道抱川市の訓練場で３日から３週間の日程で実施中だと発表した。訓練には陸軍首都機械化歩兵師団、第２迅速対応師団、第１５歩兵師団、米第２師団・韓米連合師団の将兵約２０００人が参加した。装備は戦車Ｋ１Ａ２、歩兵戦闘装甲車Ｋ２１、米ストライカー装甲車など約１５０台が投入された。米軍はけん引曲射砲や攻撃ヘリコプ