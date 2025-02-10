ドジャースのE・ヘルナンデス＝昨年10月（共同）米大リーグで大谷や山本が所属するドジャースがフリーエージェント（FA）になっていたE・ヘルナンデスと再契約で合意したと9日、メジャー公式サイトが伝えた。E・ヘルナンデスが自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。昨季は126試合に出場して打率2割2分9厘、12本塁打、42打点。ポストシーズンでは勝負強い打撃で、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。（共同）