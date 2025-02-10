「九州地区選手権・Ｇ１」（１０日、大村）開会式が場内イベントホールで行われ、西山貴浩（３７）＝福岡・９７期・Ａ１＝は、「土屋智則（群馬）、斉藤仁（東京）への投票をよろしくお願いします」と、同じ“ポンコツ会”メンバーのＳＧ・オールスター（５月２７日〜６月１日・まるがめ）への投票を呼びかけた。１月１８日から始まったファン投票は２月１１日が締め切り。１月２９日の中間発表では西山自身は３位でほぼ当確だ