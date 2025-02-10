ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」では８日、ドジャース大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告が禁錮４年９月の有罪判決を受けたことについて、特集した。大谷の銀行口座から約１６５９万ドル（約２５億円）を盗み、賭博の胴元側に不正送金したとする銀行詐欺などに問われたが、判決は求刑通りで情状酌量が認められなかった。解説に登場した、国際弁護士の湯浅卓氏は、「検察側が水原被告の“裏切りキャラ”を裁判官側に訴えた。裁