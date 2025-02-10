[台北 １０日 ロイター] - 台湾経済部（経済省）は１０日、米アラスカ産の天然ガスに関心があり、公営エネルギー企業の台湾中油（ＣＰＣ）が引き続き購入の可能性を評価すると表明した。台湾は大幅な対米貿易黒字を縮小し、トランプ関税を回避することを目指している。台湾の液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入のほとんどはオーストラリア産やカタール産で、米国産は約１０％となっている。台湾の中央通信社は９日、ＣＰＣが「対米貿