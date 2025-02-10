パク・スヨンとイ・ユミがダブル主演する韓国映画『私たちは天国には行けないけど、愛することはできる』（3月14日公開）より、予告編と場面写真が解禁された。【動画】少女たちの愛と友情の物語『私たちは天国には行けないけど、愛することはできる』予告本作は、階級差別や性差別が色濃く残る世紀末の1999年を舞台に、少女たちの人生で最も純粋な時期の温かさを描く愛と友情の物語。主演は『はちどり』のパク・スヨンと『