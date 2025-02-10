お笑いコンビ「9番街レトロ」の京極風斗さんが、2025年2月10日にインスタグラムのストーリーを更新。鍵付き（非公開）のXアカウントを開設したことを明かし、その理由を説明した。「でも一番は忘れられない為や」京極さんはXのホーム画面のスクリーンショットを投稿し、「やむなし」「見てるぞ」とコメントした。続く投稿で、Xアカウントの開設理由を次のように説明した。「鍵をかけてまで早めにアカウントを作ったのは、今起こっ