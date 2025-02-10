【千秋楽で高難度構成をノーミス】羽生結弦のアイスショー「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd "Echoes of Life" TOUR」が２月９日、千葉・ららアリーナ東京ベイで千秋楽を迎えた。昨年12月７日の30歳の誕生日に横浜で開幕し、３都市７公演を完走した羽生は、「とにかく頑張ったなということと、このアイスストーリーには本当に類を見ないぐらい多くの方々が関わってくださって。感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。３都市７公演の