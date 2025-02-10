CoComeは、2025年2月14日(金)から2025年3月14日(金)の1ヶ月間、#謎解き界隈に人気急上昇中のイマーシブ脱出ゲーム「MRX魔王の日曜日」東銀座店とコラボキャンペーンを実施します。 CoCome／イマーシブ脱出ゲームMRX魔王の日曜日「コラボイベント」 CoComeは、2025年2月14日(金)から2025年3月14日(金)の1ヶ月間、#謎解き界隈に人気急上昇中のイマーシブ脱出ゲーム「MRX魔王の日曜日」東銀座店とコラボキャンペーンを実施