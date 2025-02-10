韓国のポン・ジュノ監督が尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の１２・３非常戒厳事態に関連して「ＳＦ映画よりも超現実的」という見解を明らかにした。２０１９年映画『パラサイト半地下の家族』公開以降、６年ぶりに新作『ミッキー１７（Ｍｉｃｋｅｙ１７）』でカムバックしたポン監督は９日、韓国の報道番組『ＪＴＢＣニュースルーム』に出演して「最近の状況をどのように見ているか」というキャスターの質問に「あきれて衝撃的