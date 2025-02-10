みんなの銀行とRevolutで実現するお得・身軽・安心な海外スマート旅※この記事は『みんなの銀行 公式note』からの転載です。みんなの銀行とRevolutの両社広報担当が海外旅行を敢行し、お得・身軽・安心な使いこなし術を実際の旅行記にのせて発信する連載6回目（最終回）。日本から韓国への快適な空の旅を楽しみ、ソウル駅にスマート移動した後は南大門市場エリアで食べ歩きした前回。いっぱいになったお腹を抱えて次なる観光エリア