ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、キャラメル尽くしのショコラ詰め合わせ「キャラメルショコラ」や、口どけのよいキャラメル味のチョコレート「クリーミーショコラ キャラメル」を全国のロイスダール店舗にて2025年1月下旬頃より順次販売中です。 ロイスダール「バレンタイン2025キャラメルシリーズ」  ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、キャラメル尽くしのショコラ詰め合わせ「