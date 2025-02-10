コピス吉祥寺は2025年2月21日(金)〜2月24日(月・祝)の4日間、この時期が旬の“いちご”をテーマに、いちごのスイーツやいちご雑貨が揃う『いちごマルシェ』を開催します。 コピス吉祥寺『いちごマルシェ』  コピス吉祥寺は2025年2月21日(金)〜2月24日(月・祝)の4日間、この時期が旬の“いちご”をテーマに、いちごのスイーツやいちご雑貨が揃う『いちごマルシェ』を開催。コピス吉祥寺の屋上広場(A館3階GREENING広