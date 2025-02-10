ハーバー研究所は、毎年人気の限定保湿ジェル「モイスチャーエッセンスリッチジェル」をライトな使用感にした『モイスチャーエッセンスライトジェル』を、2025年2月18日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。 ハーバー研究所『モイスチャーエッセンスライトジェル』  容量・価格： 30g2,420円(税込) (スパチュラ付き) ハーバー研