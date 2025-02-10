福島市土湯温泉町で起きた雪崩による県道の通行止めで、２軒の温泉宿は福島県の除雪により、１０日朝にいったん孤立状態が解消したが、午前１１時４０分頃に新たな雪崩が起きて再び孤立した。県によると、解消した間に宿泊客１３７人のうち多くが宿を出たが、従業員２３人らは再び取り残されたという。通行再開の見通しは立っていない。雪崩による人的被害は確認されておらず、宿は電気、ガス、水道などが使用できる状態だとい