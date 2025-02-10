ミニチュアフードの作品約1000点を展示・販売する「A Little Bit of Japan2025」が、2月19日(水)〜25日(火)10:00〜20:00(最終日のみ17:00まで)に神奈川県の横浜〓島屋7階・暮らしステージにて開催される。SNSやコロナ禍が人気を後押ししたミニチュアフード「ミニチュアフード」とは、樹脂粘土などを使用して本物そっくりに作られた、小さな食品の模型。リアルさを追求し、本当に食べられそうなほど精巧な作品から、ファンシーな色