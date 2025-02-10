上場企業の経営者から“日本一のギャンブル中毒者”へ──。18歳で光通信にアルバイト入社後、圧倒的な営業成績を誇り、26歳でラストワンマイル社を設立した清水望さん。2021年には同社を上場させ、翌年にはTOBで約20億円を手にした。しかし、彼はその資金の大半をカジノなどで熔かし、今ではほぼ使い果たしたという。現在は、日本人トップクラスのポーカープレイヤーとして活躍し、2023年には世界的な大会WSOPで3位に入賞。さ