過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2024年9月16日記事は取材時の状況）＊＊＊迷惑行為は、そこで働く人たちの精神を傷つけるだけでなく、従業員同士や利用客への対応にまで影響することも少なくないようだ。今回は、まさにそのような状況を体験し、どうにかしたいと悩み続けている羽柴実里さん（仮名・20代後半）に話を聞いた。◆働きやすい職場環境だったが実里さんは最初に、「詳しい内容に