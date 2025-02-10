過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2024年5月28日記事は取材時の状況）＊＊＊こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。筆者はLINE公式サービスにて、年間約1000件のペースでチャット恋愛相談を受けています。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがってきました。2020年国勢調査によれば、日本人の「生