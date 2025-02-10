タレントの堀ちえみが9日に自身のアメブロを更新。大好きな冬限定の商品を紹介した。この日、堀は「冬限定のモナ王」と株式会社ロッテのラクトアイス『モナ王 宇治抹茶』の写真を公開。「宇治抹茶のいい香り」「モナカの香りと交わって、なんか遠い記憶が蘇りそう」とつづった。続けて「でも小さい頃の私は、抹茶あじのスイーツ」「苦手でした」と告白。「今はこんなに大好きなのに」といい、モナカアイスについては「今も昔も大好