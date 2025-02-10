タレントの川崎希が9日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入制限されていた商品を紹介した。この日、川崎は「コストコでお買い物」と切り出し「最近毎日アサイーボウル食べる」と説明。「お店で買ったりデリバリーだと1つ1200円くらいはしちゃうから自宅で作れるように冷凍アサイーとフルーツetcを買ってきた」と報告した。続けて「コストコで買ったものは、、、こんなかんじで合計4万円」と購入品の写