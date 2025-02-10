弔いの形が変わってきている。評論家の樋口恵子さんは「25年には団塊世代がすべて後期高齢者になる。10年、20年たてば、さらに変わっていくだろう」という。最期をどう迎えるべきなのか。樋口さんが老いの悩みに答えた『そうだ！ヒグチさんに聞いてみよう92歳に学ぶ老いを楽しく生きるコツ』（宝島社）から一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Roger Wimmer※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Roger Wimmer■最期をど