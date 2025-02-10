悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、鈴木法務大臣は危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を法制審議会に諮問しました。鈴木馨祐 法務大臣「今般、危険運転致死傷罪の対象として、3つの行為を規定することについて、ご審議をお願いするものでございます」鈴木法務大臣は、きょう開かれた法制審議会で危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を諮問しました。危険運転致死傷罪をめぐっては、法定速度を大幅に超