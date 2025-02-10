Jリーグ開幕イベントで写真に納まる選手たち＝10日、東京都内Jリーグは10日、東京都内で開幕イベントを開き、野々村芳和チェアマンは「30年後に振り返った時に素晴らしいシーズンだったと思ってもらえるように今季も盛り上げたい」と話した。国際競争力の強化を目指すJリーグは、2026年にシーズンを移行して開幕を8月とするため、現行の2月開幕は今季が最後となる。20チームで争うJ1は14日にG大阪―C大阪の「大阪ダービー」で