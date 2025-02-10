トランプ大統領は日本製鉄によるUSスチールの買収計画をめぐって「過半数の株式取得は認めない」と述べました。日本製鉄は買収計画の見直しを迫られるものとみられます。アメリカトランプ大統領「誰もUSスチール株の過半数を取得することはできない。他の会社なら構わないがUSスチールは認められない」トランプ氏はこのように述べ、日本製鉄がUSスチールの株式の過半数を保有することはできないとの見方を示しました。現在、日本