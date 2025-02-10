気象台は、午後4時12分に、なだれ注意報を安来市、雲南市、邑南町、吉賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・安来市、雲南市、邑南町、吉賀町に発表（雪崩注意報）隠岐では、10日夜遅くから11日明け方まで高波に注意してください。東部、西部では、11日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□なだれ注意報11日にかけて警戒■益田市□なだれ注意報11日にかけて警戒■