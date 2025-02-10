高校生ら9人が犠牲になった、えひめ丸事故から10日で24年。犠牲者の冥福を祈る式典が行われました。24年前の2001年2月10日、愛媛県の宇和島水産高校の実習船・えひめ丸が、ハワイ沖でアメリカ海軍の原子力潜水艦に衝突されて沈没し、生徒や教官ら9人が犠牲になりました。宇和島水産高校で行われた追想式典では、事故発生時刻の午前8時43分にえひめ丸から引き揚げた鐘を犠牲者と同じ数の9回鳴らした後、1分間の黙とうをしました。出