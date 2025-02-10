MBCの音楽番組『ショー！K-POPの中心』の新MCとしてボーイズグループZEROBASEONEのキム・ギュビン、TWSのドフン、ガールズグループHearts2Heartsのエイナが抜擢された。【写真】キム・ギュビン＆パク・ゴヌク、初のユニット撮影2月10日、MBC側は「キム・ギュビン、ドフン、エイナが『ショー！K-POPの中心』の新しいMCを務めることになった。3月1日から活躍する予定で、スペシャルステージはまだ決まっていない」と伝えた。（写真＝