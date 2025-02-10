【モデルプレス＝2025/02/10】女優の吉高由里子が2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。春巻き作りの動画を公開した。【写真】吉高由里子がハマっている手作り料理◆吉高由里子、手作り春巻きにハマる吉高は「皆様お元気でありますか？」と書き出し「最近わたくし春巻きにハマっております」と春巻きを揚げている最中の動画を投稿した。寒い日が続いているが「冬だけど食は春」と言い「1回買うと皮が余ってしまうし賞味期限も短い