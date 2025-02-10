米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は2025年2月9日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）の特集記事を組み、井上に対戦してほしい5選手を独自に選出した。井上の次戦は6月に米ラスベガス有力井上は1月24日に有明アリーナで、スーパーバンタム級の王座防衛戦を行い、WBO同級11位キム・イェジョン（韓国、32）を4回KOで下し王座防衛に成功。25年度初戦を鮮やかに飾った井上は、年内に