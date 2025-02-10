この漫画は、作者たぷりく(@taprikoo)さんのフォロワーさんが経験した、保育園での保護者トラブルを描いたもの。起きてしまったトラブルに対し、フォロワーさんは、誰かを責めるのではなく、相手と向き合ってトラブルを解消させたといいます。お迎えの際、さらちゃんとこはるちゃんのもめごとを発端に、こはるちゃんのママが激怒。こはるちゃんは毎日、さらちゃんにされることで泣いているというのです。突然の事態に