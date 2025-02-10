バレンタインといえばチョコレートをプレゼントするのが定番ですが、甘いものが苦手という方もいますよね。そこで今月の『簡単高見え！ありごはん』で白井ありささん（@arigohan）が提案するのは、バレンタインの食卓にぴったりな手作り料理のプレゼント！簡単に作れるのに見映え抜群で、繰り返し何度も作りたくなるレシピです。甘いものが苦手なパートナーにおすすめ！もうすぐバレンタイン♪バレンタインといえばもちろん、チョ