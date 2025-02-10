名古屋市中村区で鍼灸院を経営する男が、女性患者に施術とみせかけてわいせつな行為をしたとして逮捕されました。 【写真を見る】鍼灸院で女性患者にわいせつ行為の疑い 36歳男を逮捕「行為は間違いありませんが、あくまでも施術の一環でした」 逮捕されたのは、名古屋市中村区で鍼灸院を経営する鳥居潤平容疑者36歳です。 警察によりますと、鳥居容疑者は去年11月、経営する店で23歳の女性患者に対して、施術とみせかけて体を