一度、のぞき行為をやめて部屋に戻った犯人…。しかし、再び女性宅のベランダへ侵入を試みます。星田さんが一人暮らしをしていたときの恐怖体験を描いた作品をご紹介します。星田つまみ(＠hoshi.da)さんの描く『鍵の開いたドアと置き手紙』第19話をごらんください。 ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da &#1