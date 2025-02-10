放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、“お笑い第三者委員会”メンバーとしての多忙な予定について綴る。＊＊＊“お笑い第三者委員会”としては近頃超多忙（本当を言うとナイツ塙から言われたただの“漫才協会外部理事”なんですが）。先週にひき続き私がらみの告知、お知らせで大変申し訳ありません。