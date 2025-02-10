絵本作家の良城（三山凌輝）と書店員の月菜は、海沿いの街で一緒に暮らしている。学生時代から互いを大切にして交際を続けていたが、良城の強迫性障害による潔癖症で、2人は手もつなげずにいた。思い悩む月菜の前に、恋人と触れあっても心が動かないイ・ジェホンが現れる。『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が、新堂冬樹の同名恋愛小説を映画化した『誰よりもつよく抱きしめて』が2月7日から全国公開された。月菜を演じた乃