２月１０日の京都１１Ｒ・アルデバランＳ（４歳上オープン、ダート１９００メートル＝１６頭立て）は岩田望来騎手が乗った単勝４番人気のブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）が好位の外から徐々にポジションを上げ、直線で２着馬との叩き合いを制してオープン初勝利を決めた。これで通算成績は１３戦５勝。頭差の２着に２番人気モンブランミノル（松山弘平騎手）、３着は１番人気のジューンアヲニ